أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 أكتوبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 أكتوبرفي مثل هذا اليوم 9 أكتوبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات استهدفت المواطنين وممتلكاتهم والبنية التحتية في مختلف المحافظات، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير هائل.

ففي 9 أكتوبر 2015، استشهد ستة مواطنين وأصيب خمسة آخرين وتضرر المحلات وممتلكات المواطنين جراء استهداف طيران العدوان سوق المخا في محافظة تعز، فيما استشهد مواطن وأصيب آخر في استهداف منزل أحد المواطنين بمنطقة التعزية.

وشن الطيران عدداً من الغارات على أماكن متفرقة في المخا وذوباب وجبل الشبكة ومنازل المواطنين في منطقة ماوية منها منزلي العلامة عبد الله حسين جباله والمواطن عبد الجليل سرور ما أدى إلى تدميرهما وتضرر الممتلكات العامة والخاصة المجاورة، كما ألقى قنابل ضوئية على عدد من المناطق بمديرية المخا.

واستشهد المهندس بشركة النفط صالح اليزيدي في غارتين على محطة ضخ النفط بمنطقة العقاب في مديرية خولان بمحافظة صنعاء، كما شن غارتين على منطقة زراعية في الوتدة بالاعروش.

كذلك استشهد طفل وأصيب خمسة آخرين جراء غارات للطيران المعادي على بوابة مطار الحديدة، وشن عدة غارات على مدينة الحديدة أدت إلى تضرر عدد من مرافق مستشفى الثورة العام وسكن الأطباء المجاور.

ودمر طيران العدوان منزلين ومسجداً في منطقة جمعة بني بحر بمديرية ساقين في محافظة صعدة، وشن خمس غارات على مناطق كوفل وسوق صرواح بمديرية صرواح، وثلاث غارات على منطقة ماس بالجدعان وغارتين على منطقة النقيع بمديرية مجزر في محافظة مأرب.

وفي أمانة العاصمة، شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين ودار الرئاسة ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الحصبة وإدارة التموين في عطان بأمانة العاصمة ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وشن الطيران المعادي، أربع غارات على طريق صنعاء ـ تعز بمنطقة وعلان مديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء محدثا أضراراً كبيرة بالطريق العام، وغارتين على وادي البلس في مديرية همدان متسببا في أضرار كبيرة بالأراضي الزراعية.

وفي 9 أكتوبر 2017، استشهد أكثر من خمسة مواطنين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران العدوان على قرية المشاف بمديرية شدا محافظة صعدة، فيما استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين في قصف سعودي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على منطقة المشنق بالمديرية ذاتها.

كما استشهد مواطنان ومهاجر أفريقي بنيران قوات حرس الحدود السعودي في وادي الرقو بمديرية منبه، في حين شن الطيران غارتين على منازل مواطنين بمنطقة آل مغرم في باقم وغارة على منطقة كهلان بمديرية صعدة وغارتين على مديرية شدا وثلاث غارات على منطقة الموقر بمديرية سحار.

وشن طيران العدوان 15 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان ثلاث غارات بالقرب من مطاحن البحر الأحمر في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة.

واستهدف الطيران المعادي بخمس غارات منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين، وخمس غارات على وادي جارة في جيزان.

وفي 9 أكتوبر 2019، قصف المرتزقة بعدد من قذائف الهاون مع تمشيط مكثف بالعيارات المختلفة على أماكن متفرقة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، كما استهدفوا بقذائف المدفعية شمال الفازة وشمال الجبلية بالمديرية نفسها.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 16 غارة على منطقتي الخنجر والمرازيق بمديرية خب والشعف محافظة الجوف، وغارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وغارة على نقيل الوتدة بمديرية خولان الطيال في محافظة صنعاء، وغارتين على مديرية رحبة بمحافظة مأرب.

وشن الطيران التجسسي المقاتل، ثلاث غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، بينما قصف المرتزقة بـ 586 صاروخاً وقذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 9 أكتوبر 2021، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.

طيران العدوان شن ست غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، و16 غارة على مديرية صرواح، و13 غارة على مديرية الجوبة، و12 غارة على مديرية العبدية في محافظة مأرب، خلفت أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة الحديدة، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وقصفوا بـ 264 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في الجبلية وحيس بمحافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.