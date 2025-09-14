أخبار اليمن : توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة

توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين وأجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة.
وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، شبوة، حضرموت والمهرة والسواحل الجنوبية والشرقية.
وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة والضباب.
ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال العواصف الرعدية.
