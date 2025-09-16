دوت الخليج -

تشييع شهداء الصحافة في صنعاء غداً

يشيع الوطن يوم غد جثامين 32 صحفياً من كوادر صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على مقر الصحيفتين. تشييع شهداء الصحافة في صنعاء غداًيشيع الوطن يوم غد جثامين 32 صحفياً من كوادر صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على مقر الصحيفتين. وستقام لجثامين الشهداء مراسيم تشييع رسمية وشعبية مهيبة صباح يوم غد الثلاثاء في العاصمة صنعاء بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب. ودعت صحيفتا "26سبتمبر" و"اليمن" المواطنين والعاملين في مختلف وسائل الإعلام إلى المشاركة الواسعة في مراسم التشييع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تشييع شهداء الصحافة في صنعاء غداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.