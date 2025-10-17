أخبار اليمن : منتخب اليمن يتقدم مركزين في تصنيف الفيفا

منتخب اليمن يتقدم مركزين في تصنيف الفيفاتقدم منتخب اليمن الأول مركزين في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر أكتوبر 2025م.

وأظهر التصنيف الجديد تقدم المنتخب الوطني إلى المرتبة 152 عالمياً والمركز 32 آسيوياً برصيد 1040 نقطة ، متقدماً مرتبتين بعدما كان يحتل المركز 154 في تصنيف سبتمبر الماضي.

ويأتي تحسن تصنيف منتخبنا بعدما حقق فوزين على بروناي ذهاباً وإياباً في الجولتين الثالثة والرابعة للدور النهائي المؤهل إلى كأس آسيا، ليحصد 18.88 نقطة جديدة في التصنيف الدولي.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز ذهاباً على بروناي بهدفين نظيفين في دار السلام، وحقق فوزه الثاني في مواجهة الإياب بالكويت بتسعة أهداف نظيفة.

ويخوض الأحمر اليمني الكبير مباراتين خلال شهر نوفمبر المقبل، أمام بوتان في 18 نوفمبر في الجولة الخامسة لتصفيات كأس آسيا، فيما يواجه جزر القمر في 25 نوفمبر ضمن الدور التمهيدي المؤهل لبطولة كأس العرب.