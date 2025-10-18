تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.
وهبط مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 459.43 نقطة، بما يعادل 0.93 بالمائة، ليصل إلى 47827.31 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية.
كما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 22.53 نقطة، أو 0.70 بالمائة، ليستقر عند 3180.89 نقطة.
ويأتي انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم نتيجة تراجع أسهم القطاع المالي لا سيما البنوك.
