أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 2679

ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 2679أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2679 شهيدا و8229 جريحا.

وأكدت الوزارة في بيان، إحصاء 20 شهيدا و46 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، إثر غارات إسرائيلية استهدفت عدد من البلدات جنوبي لبنان.

وقالت الوزارة إن غارة إسرائيلية استهدف اليوم بلدة عربصاليم أسفرت عن شهيد و3 جرحى، في حين أُصيب 5 أشخاص، بينهم 4 مسعفين، في غارات إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة صريفا.

وكان جيش الاحتلال قد وجّه في وقت سابق اليوم، انذاراً عاجلاً لسكان 11 قرية وبلدة لبنانية في الدوير وعربصاليم والشرقية والنبطية وجبشيت ورعشيت وصريفا ودونين وبريقع وقعقعية الجسر والقصيبة النبطية وكفر صير، مُطالباً إياهم بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن غاراتها على مناطق عدة في جنوب لبنان، في خرق متواصل لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وذلك بعد غارات استهدفت عدة مناطق.