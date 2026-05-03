يونايتد يعود إلى دوري الأبطال بثلاثية

يونايتد يعود إلى دوري الأبطال بثلاثيةجدّد مانشستر يونايتد فوزه على ضيفه ليفربول 3-2 يوم الأحد في المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حاسما عودته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعد فوزه 2-1 على ملعب أنفيلد ذهابا في أكتوبر الماضي، فعلها "الشياطين الحمر" مجددا ولأول مرة في الدوري على ملعب أولد ترافورد منذ عام 2022.

سجل أهداف اليونايتد، ماثيوس كونيا في الدقيقة السادسة، وبنيامين سيسكو في الدقيقة 14، وكوبي ماينو في الدقيقة 77، فيما أحرز هدفي ليفربول، دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 47، كودي جاكبو في الدقيقة 56.

ورفع يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن ليفربول الرابع الذي قد يخسر مركزه في حال تحقيق أستون فيلا نتيجة إيجابية أمام توتنهام في وقت لاحق.

في المقابل، تلقى ليفربول الذي غاب عنه المصري محمد صلاح بسبب الإصابة، خسارته الأولى في الدوري بعد ثلاثة انتصارات، والـ11 في موسم متقلّب فشل فيه بالدفاع عن اللقب.

وفي مباراة ثانية، خسر فريق كريستال بالاس أمام مضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة.

ولم يجمع بالاس سوى نقطة واحدة في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الخامس عشر برصيد 43 نقطة، في المقابل رفع بورنموث رصيده إلى 52 نقطة في المركز السادس.