مقتل 7 نساء ورجل بصواعق رعدية وسيول في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 08:24 مساءً - تسببت صواعق رعدية بمقتل 6 نساء ورجل في غرب اليمن، فيما قضت امرأة في سيول أدت إلى تدمير عشرات المنازل، وفق قول مصادر طبية ومحلية، اليوم الأحد.

وقال الطبيب حمزة سعيد، الذي يعمل في مستشفى مديرية اللحية، بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر: "لقيت 6 نساء ورجل حتفهم، وأصيب 3 بجراح، جراء صواعق رعدية في مديرتي اللحية والزهرة".

وتخضع المنطقتان لسيطرة الحوثيين.

وأوردت وكالة "سبأ" المتحدثة باسم الحوثيين عن مصادر محلية "وفاة أسرة مكونة من 4 نساء بينهن فتاتان جراء صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن محمد علي حداد في دير السليماني بمديرية اللحية".

وأشارت إلى "وفاة المواطن محمد يحيى زبل، وزوجته، وشقيقته، نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، أدت أيضًا إلى إصابة 3 أشخاص من الأسرة بجراح طفيفة، وتم إسعافهم للمستشفى".

وفي مديرية حيس، الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة في محافظة الحديدة، تسببت سيول بجرف عشرات المنازل، بحسب مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته.

وأوضح: "تسببت سيول الجمعة بمقتل امرأة، وتدمير عشرات المنازل في حيس".

وغالبًا ما يشهد اليمن سيولًا جراء الأمطار الغزيرة وعواصف رعدية.

عاصفة رعدية في عدن

وفي يوليو الماضي، تسببت عاصفة رعدية في عدن جنوبًا بإصابة 6 مسافرين في مطار المدينة بجراح، بعد انهيار واجهات زجاجية في المطار، وتهدم جزء من سوره، وتضرُّر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.

وتقول الأمم المتحدة إنه منذ بداية العام الجاري، أدت تقلبات الطقس في اليمن إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص عن منازلهم، علمًا بأن الكثير منهم نزحوا بالفعل عدة مرات بسبب النزاع.

وبحسب المنظمة الأممية، من المتوقع أن تؤثر الأمطار الغزيرة المتوقعة على ما يقرب من مليوني نازح خلال الأسابيع المقبلة "مما يهدد الأرواح وسبل العيش"..