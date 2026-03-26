OECD تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو وترفعها للتضخم بسبب حرب إيران

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مارس 2026 11:03 مساءً - سمر السيد_ خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD“، اليوم الخميس، توقعاتها لنمو منطقة اليورو، بينما توقعت ارتفاع معدل التضخم خلال العام الجاري 2026، وذلك بعد أن تسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في زيادة أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأوضحت المنظمة أنها خفضت توقعاتها لنمو منطقة اليورو بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 0.8% خلال العام الجاري، كما قلصت توقعاتها لنمو أكبر اقتصادين في القارة، ألمانيا وفرنسا، إلى 0.8% أيضًا.

وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو بمقدار 0.7 نقطة مئوية لتصل إلى 2.6%، بينما أبقت على توقعات النمو العالمي عند 2.9% لعام 2026.

وأشار التقرير الصادر عن المنظمة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا والطبيعة غير المتوقعة للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط سيؤديان إلى زيادة التكاليف وانخفاض الطلب، مما يقلل من أثر العوامل الإيجابية الناتجة عن الاستثمارات والإنتاج القوي في قطاع التكنولوجيا، وانخفاض معدلات التعريفة الجمركية الفعلية، والزخم الممتد من عام 2025، بحسب موقع يورو نيوز.

ويأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه متداولون توقعاتهم برفع البنك المركزي المصري الأوروبي لأسعار الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل للحد من الارتفاع المتوقع في التضخم.

وكانت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي، كريستين لاجارد، قد صرحت أمس الأربعاء بأن منطقة اليورو في وضع أفضل بكثير لاستيعاب الصدمة مقارنةً بوضعها عند اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في عام 2022.

