نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: حفر أكثر من 100 بئر استكشافية في 2026 لتعظيم إنتاج النفط والغاز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 02:56 صباحاً - دوت الخليج_ التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، أوضح وزير البترول جهود الوزارة لتأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من كافة المشتقات البترولية، مستعرضًا الخطوات التنفيذية لتطوير الشركات المصرية بهدف تعزيز الإنتاج من خلال تقنية التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، مؤكدًا أن تطبيق هذه التقنيات الحديثة يساهم في استغلال الموارد البترولية والغازية غير التقليدية، مما يعزز معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز بشكل ملحوظ.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمضي بخطة طموحة بالتعاون مع شركاء الاستثمار، تستهدف خلال عام 2026 حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إضافة إلى آبار تطوير الحقول القائمة، بهدف تعظيم استخدام الموارد البترولية والغازية، وتحقيق اكتشافات جديدة تدعم الإنتاج المحلي بشكل تدريجي ومستدام، بما يمهّد لنقلة نوعية في إنتاج القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف الوزير أن قطاع الطاقة في مصر ينفذ خطط تطوير شاملة ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات الجديدة، ومواكبة التحولات السريعة في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تمكنت من تخفيض المستحقات المتراكمة لشركاء الاستثمار تدريجيًا، حيث تم تقليص المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حاليًا، مع الالتزام بتسويتها بالكامل بحلول منتصف العام الحالي، وسداد المستحقات شهريًا لضمان بناء الثقة وتشجيع الاستثمار، ما ساهم في جذب استثمارات كبرى من شركات دولية مثل إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية، وأباتشي الأمريكية، وأركيوس الإماراتية.

كما تناول الوزير استراتيجية الوزارة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الأعباء المالية، مقدمًا خططًا تهدف للحد من استهلاك المنتجات البترولية في مختلف القطاعات، في إطار جهود الدولة لتخفيف فاتورة الاستيراد والضغط على موارد العملة الأجنبية، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد دون التأثير على خطط التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار الوزير إلى الإنجازات الملموسة لقطاعي البترول والغاز، معلنًا عن تحقيق 83 اكتشافًا جديدًا للبترول والغاز، وإضافة 363 بئرًا إلى خريطة الإنتاج، إلى جانب إطلاق برامج مسح سيزمي ومزايدات عالمية في البحر الأحمر.

وفيما يخص فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026″، أكد الوزير نجاح المؤتمر من خلال الحضور اللافت والمشاركة الواسعة لرؤساء ومديري كبرى شركات الطاقة العالمية، موضحًا أن هذا الإقبال يعكس حجم الثقة المتزايدة في قطاع الطاقة المصري وآفاق نموه الواعدة، كما يمثل المؤتمر منصة لتعزيز الاستثمار والتعاون بين القطاع العام والخاص.

كما سلّط الوزير الضوء على توقيع إنشاء محطة طاقة شمسية في محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن المشروع يعتبر خطوة فارقة لقطاع التعدين المصري كونه أول مشروع متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية بنظام “Off-Grid”، ويوفر 2.6 مليون لتر من السولار سنويًا ويقلل الانبعاثات الكربونية بمقدار 7.3 ألف طن سنويًا، بما يدعم الاستدامة البيئية ويخفض فاتورة الاستيراد.

وأشار الوزير كذلك إلى توقيع القرار النهائي للاستثمار لتنمية حقل غاز هارماتان بالبحر المتوسط، الذي يهدف إلى إنتاج نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز و3300 برميل من المتكثفات يوميًا، مع دراسة زيادة الإنتاج إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز و4400 برميل متكثفات يوميًا، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بحلول عام 2028.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير البترول: حفر أكثر من 100 بئر استكشافية في 2026 لتعظيم إنتاج النفط والغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.