الدولار يتخلى عن مكاسبه

الدولار يتخلى عن مكاسبهتراجع الدولار في التعاملات المبكرة بالأسواق الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متخليا عن المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 98.187 نقطة، بعد ساعات من إعلان ترامب قراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت العملة الأمريكية قد حققت أمس أكبر مكاسب يومية في أربعة أسابيع، قبل أن تتعرض لضغوط جديدة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.2 بالمئة مسجلًا 1.1650 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3483 دولار، كما صعد الدولار أمام الين الياباني 0.4 بالمئة ليبلغ 147.18 ين، وارتفع الدولار الأسترالي 0.15 بالمئة ليسجل 0.64915 دولار أمريكي.