إصابة 14 عاملا إثر انقلاب أتوبيس على طريق بلبيس–العاشر من رمضان بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - أُصيب 14 عاملًا بسحجات وإصابات متفرقة، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس يقل عمال إحدى الورديات على طريق بلبيس–العاشر من رمضان أمام أحد المصانع بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يقل عمال إحدى الورديات على طريق بلبيس–العاشر من رمضان أمام أحد المصانع. أسفر الحادث عن إصابة 14 عاملا بسحجات وكدمات متفرقة. وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية. وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.