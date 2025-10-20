ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بأكثر من 1 بالمئة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب على الملاذ الآمن، في حين يترقب المستثمرون المحادثات التجارية المقبلة بين واشنطن وبكين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4318.50 دولار للأوقية (الأونصة).

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 2.8 بالمئة إلى 4333.10 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4378.69 دولار يوم الجمعة الماضي، لكنها أغلقت على انخفاض بنسبة 1.8 بالمئة، وهو أكبر تراجع لها منذ منتصف مايو الماضي بعد أن خففت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض المخاوف بشأن التوترات التجارية بين بلاده والصين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.3 بالمئة اليوم إلى 1630.24 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1479.51 دولار للأوقية.