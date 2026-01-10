الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني كثير من الناس من مشاكل في الهضم مثل الانتفاخ، الغازات، الشعور بالثقل بعد الأكل، أو حتى الإمساك المزمن وهذه الأعراض غالبًا ما ترتبط بنمط الحياة أو النظام الغذائي، لكن العلاج لا يحتاج دائمًا إلى أدوية أو علاجات معقدة. الطبيعة تقدم لنا حلولًا فعالة وآمنة من خلال مجموعة من الأعشاب التي أثبتت قدرتها على تحسين وظائف الجهاز الهضمي، طرد الغازات، وتسهيل عملية الإخراج وفي هذا المقال نستعرض أهم 5 أعشاب فعّالة تساعدك على استعادة راحة البطن والتخلص من الغازات المزعجة.

«خدها بعد الأكل ومعدتك هتدعي لك!».. أعشاب طبيعية سحرية بتحسن الهضم وبتطرد الغازات في ثواني.. فوائدها لا تُعد

النعناع: مهدئ فوري للمعدة

يُعتبر النعناع من أشهر الأعشاب المهدئة للمعدة، إذ يحتوي على مادة “المنثول” التي تُرخي عضلات الأمعاء وتساعد على طرد الغازات بسرعة، كما يقلل من التقلصات ويحسّن حركة الأمعاء ويمكن تناول النعناع كمشروب دافئ أو إضافته إلى الطعام.

طريقة الاستخدام: اغلي أوراق النعناع في ماء لمدة 5 دقائق واشربه بعد الوجبات مباشرة.

الزنجبيل: محفز للهضم وطارد للغازات

الزنجبيل يعزز من إنتاج العصارات الهضمية، ويساعد في تسريع عملية الهضم، ما يمنع تراكم الطعام والتخمّر الذي يؤدي إلى الغازات، كما أنه يقلل من الشعور بالغثيان ويهدئ المعدة.

طريقة الاستخدام: قطّع شرائح من الزنجبيل الطازج، واغلها في الماء، ثم اشرب كوبًا منه قبل أو بعد الأكل.

الكمون: يعالج الانتفاخ ويحسّن الهضم

يُستخدم الكمون منذ القدم لعلاج عسر الهضم والغازات، حيث يساعد على تقليل التقلصات وتحسين حركة الأمعاء وهو مفيد جدًا للأطفال والرضع أيضًا.

طريقة الاستخدام: اغلي ملعقة صغيرة من الكمون في كوب ماء واشربه دافئًا بعد الأكل.

الشمر: مريح للمعدة ومزيل للرائحة الكريهة

يعمل الشمر على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي والتقليل من التقلصات والانتفاخ، كما أنه يمنح الفم رائحة منعشة ويقلل من رائحة الغازات الكريهة.

طريقة الاستخدام: امضغ بعض بذور الشمر أو حضّر شاي الشمر واشربه مرتين يوميًا.

القرفة: تقوي الهضم وتطرد الغازات بسرعة

القرفة تعزز تدفق الدم إلى المعدة وتحفز الهضم، وتمنع تخمر الطعام الذي يسبب الغازات، كما أنها تقلل من الحموضة والارتجاع.

طريقة الاستخدام: أضف نصف ملعقة صغيرة من القرفة إلى كوب ماء ساخن واشربه بعد الوجبات.باستخدام هذه الأعشاب البسيطة والفعالة، يمكنك التخلص من مشاكل الهضم والغازات المزعجة دون اللجوء للأدوية ويمكنك أيضًا دمج أكثر من نوع في “شاي عشبي” لتحسين الفائدة.