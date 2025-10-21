بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 12.13 نقطة بنسبة بلغت 0.14 في المئة ليبلغ مستوى 8895.33 نقطة.

وتم تداول 652.17 مليون سهم عبر 33513 صفقة نقدية بقيمة 147.2 مليون دينار (نحو 448.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 45.28 نقطة بنسبة بلغت 0.54 في المئة ليبلغ مستوى 8458.03 نقطة من خلال تداول 441.2 مليون سهم عبر 24017 صفقة نقدية بقيمة 76.4 مليون دينار (نحو 233 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4.46 نقطة بنسبة بلغت 0.05 في المئة ليبلغ مستوى 9443.95 نقطة من خلال تداول 210.9 مليون سهم عبر 9496 صفقة بقيمة 70.8 مليون دينار (نحو 215.9 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 33.06 نقطة بنسبة بلغت 0.38 في المئة ليبلغ مستوى 8759.86 نقطة من خلال تداول 310.6 مليون سهم عبر 13258 صفقة نقدية بقيمة 51.7 مليون دينار (نحو 157.6 مليون دولار).