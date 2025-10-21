تراجع الذهب 2%واصلت أسعار الذهب، تراجعها اليوم، بعد أن سجلت مستوى قياسيا جديدا في الجلسة السابقة، بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن، في ظل توقعات لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمئة ليصل إلى 4264.91 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولار أمس.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.9 بالمئة لتصبح 4278.50 دولار للأوقية.

أما الفضة، فقد نزلت في المعاملات الفورية بنسبة 4.3 بالمئة تقريبا لتصل إلى 50.19 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة 2.8 بالمئة ليصل إلى 1592.65 دولار، فيما خسر البلاديوم 4 بالمئة ليهبط إلى 1440.73 دولار.