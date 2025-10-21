تراجع الذهب 2%
واصلت أسعار الذهب، تراجعها اليوم، بعد أن سجلت مستوى قياسيا جديدا في الجلسة السابقة، بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن، في ظل توقعات لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمئة ليصل إلى 4264.91 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولار أمس.
كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.9 بالمئة لتصبح 4278.50 دولار للأوقية.
أما الفضة، فقد نزلت في المعاملات الفورية بنسبة 4.3 بالمئة تقريبا لتصل إلى 50.19 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة 2.8 بالمئة ليصل إلى 1592.65 دولار، فيما خسر البلاديوم 4 بالمئة ليهبط إلى 1440.73 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع الذهب 2% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.