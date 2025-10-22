تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبيةانخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد تقييم المستثمرين موجة من أرباح الشركات الباهتة وحالة عدم اليقين بشأن المفاوضات المزمع إجراؤها بين واشنطن ودول أخرى.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 571.58 نقطة، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة، وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 بالمئة، وهبطت أسهم شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل 7.1 بالمئة.

في المقابل ارتفع المؤشر إيبكس الإسباني 0.1 بالمئة، كما ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة، وكذلك المؤشر ستوكس للطيران والدفاع واحدا بالمئة تقريبا، مع ارتفاع سهمي هنسولدت ورينك 3.1 بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة أيضا بنحو واحد بالمئة، بينما انخفض قطاع التكنولوجيا 0.9 بالمئة.