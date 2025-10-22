الذهب يواصل التراجع

الذهب يواصل التراجعواصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم، وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات إضافية على مسار خفض أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4113.54 دولار للأوقية. وكان الذهب قد هوى بأكثر من خمسة بالمئة أمس الثلاثاء، مسجلا أكبر انخفاض له منذ أغسطس 2020.

غير أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفعت 0.5 بالمئة إلى 4129.80 دولار للأوقية.

وقفزت أسعار الذهب بنحو 56 بالمئة هذا العام، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار يوم الإثنين، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وترقب لخفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية المستمر للمعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 48.29 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1534.44 دولار واستقر البلاديوم عند 1406.76 دولار.