بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 14.69 نقطة بنسبة 0.16 في المئة، ليبلغ مستوى 8923.02 نقطة.
وتم تداول 677.5 مليون سهم عبر 36005 صفقات نقدية بقيمة 151.7 مليون دينار (462.6 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 26.78 نقطة بنسبة 0.31 في المئة، ليبلغ مستوى 8550.03 نقطة، من خلال تداول 421.9 مليون سهم عبر 25605 صفقات نقدية بقيمة 77.4 مليون دينار (236 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12.41 نقطة بنسبة 0.13 في المئة، ليبلغ مستوى 9456.96 نقطة، من خلال تداول 255.5 مليون سهم عبر 10400 صفقة بقيمة 74.2 مليون دينار (226.3 مليون دولار).
في موازاة ذلك، انخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 11.62 نقطة بنسبة 0.13 في المئة، ليبلغ مستوى 8836.04 نقطة، من خلال تداول 287.8 مليون سهم عبر 28718 صفقة نقدية بقيمة 52.7 مليون دينار (160.7 مليون دولار).
