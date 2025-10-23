أسعار الذهب تعاود الإرتفاع

أسعار الذهب تعاود الإرتفاععاودت أسعار الذهب انتعاشها بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية وسط العقوبات الأمريكية على روسيا واحتمالية فرض قيود إضافية على صادرات الصين، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن دلالات جديدة لمسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 4123.39 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.8 بالمائة إلى 4138.10 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 57 بالمائة منذ بداية العام وحتى الآن، ووصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 الاثنين الماضي، مستفيدة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار الشراء من جانب البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 49.10 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمائة إلى 1603.70 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1445.43 دولار.