ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبيةارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم إذ عززت موجة من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات المعنويات في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة إلى 573.19 نقطة في التعاملات الصباحية.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأوروبية 2.3 بالمائة، مقتفية أثر التحرك في أسعار النفط بعد فرض العقوبات. وارتفع سهما "بي.بي" 3.2 بالمائة و"شل" 2.2 بالمائة، كما زاد سهما "آكر بي.بي" 4.4 بالمائة، و"إكوينور" 3.9 بالمائة.

وقفز سهم "نوكيا" 10.8 بالمائة بعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث بما يفوق التوقعات بكثير.

وانخفضت مبيعات "كيرينج" الإجمالية في الربع الثالث بنسبة أقل من توقعات المحللين، وارتفعت أسهم مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية 7.8 بالمائة.