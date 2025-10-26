بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 14.87 نقطة، أي بنسبة 0.17 في المئة، ليبلغ مستوى 8908.15 نقطة.

وتم تداول 524.16 مليون سهم، عبر 29425 صفقة نقدية بقيمة 124 مليون دينار كويتي (نحو378.2 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 33.13 نقطة، أي ما يعادل 0.39 في المئة، ليبلغ مستوى 8516.9 نقطة من خلال تداول 237 مليون سهم، عبر 20182 صفقة نقدية بقيمة 62.9 مليون دينار (نحو191.8مليون دولار).

وتراجع مؤشر السوق الأول بـ 11.05 نقطة، أي بنسبة 0.12 في المئة، ليبلغ مستوى 9445.91 نقطة من خلال تداول 197 مليون سهم، عبر 9243 صفقة بقيمة 61.1 مليون دينار (نحو186.3 مليون دولار).

كما فقد مؤشر (رئيسي 50)، 20.34 نقطة، أي نسبة 0.23 في المئة، ليبلغ مستوى 8815.7 نقطة من خلال تداول 212 مليون سهم، عبر 10799 صفقة نقدية بقيمة 38.13 مليون دينار (نحو116.2مليون دولار).