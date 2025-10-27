الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار ومؤشرات على تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.5 بالمائة)، ليصل إلى (4092.76) دولار أمريكي للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.7 بالمائة)، مسجلة (4106.80) دولارات للأوقية.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الين اليوم الاثنين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.3 بالمائة)، لتصل إلى (48.44) دولار للأوقية، وزاد البلاتين (0.5 بالمائة) إلى (1612.95) دولار وارتفع البلاديوم (0.2 بالمائة) ليصل إلى (1431.94) دولار.
