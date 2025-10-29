هيئة الزكاة تدعم زراعة الكلى بمستشفي الثورة 1.2 مليار ريال

هيئة الزكاة تدعم زراعة الكلى بمستشفي الثورة 1.2 مليار ريالأقامت الهيئة العامة للزكاة اليوم بصنعاء فعالية يوم الصحة وحفل تكريم الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الثورة العام بصنعاء، ضمن مشروع زراعة الكلى لـ 200 حالة بإجمالي مبلغ مليار و200 مليون ريال.

وخلال الفعالية قال رئيس الهيئة شمسان ابو نشطان إن تنفيذ المشروع يأتي ضمن المشاريع التي تنفذها الهيئة في مجالات عدة وفي مختلف المحافظات، وأن هذا المشروع يلامس واحد من أهم احتياجات المرضى خاصة عندما يتعلق الأمر بفشل كلوي يعيش مرضاه الكثير من المعاناة والاوجاع.

وأوضح أنه خلال الاشهر القليلة القادمة سسيتم افتتاح مستشفى النبي الأكرم متخصص لزراعة الكلى مجهز بكامل التجهيزات الطبية وهو أحد مشاريع الهيئة، مشيرا الى امتلاك اليمن افضل وأمهر الكوادر الوطنية من أطباء وجراحي الكلى، كما تطرق الى عدد من المشاريع التي نفذتها الهيئة، منها مشروع دعم المستشفى الجمهوري لعلاج الفقراء مجانا التي بلغت ما يقارب 5 مليون خدمة طبية خلال عام، ومشروع عمليات قسطرة وتركيب دعامات وعمليات قلب مفتوح، وكذا مشاريع المخيمات الطبية التي أقيمت في مختلف محافظات الجمهورية، كما تطرق الى العديد من المشايع سواء كانت دعم طبي وصحي أو انساني ومساعدات نقدية وغيرها.

وكانا نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء الدكتور محمد عبدالعظيم الحوثي ومدير مركز الكلى بالمستشفى الدكتور إبراهيم النونو، قد أثنيا في كلمتيهما على ما تقدمه الهيئة العامة للزكاة من دعم كبير في الجانب الطبي ومنها مشروع زراعة الكلى لـ 200 حالة بإجمالي مبلغ مليار و200 مليون ريال في مستشفى الثورة، وأن الهيئة أعادت العمل في برنامج زراعة الكلى بعد أن توقف نتيجة العدوان.

وفي ختام الفعالية تم تكريم الكادر الطبي والتمريضي بمستشفى الثورة العام بصنعاء.