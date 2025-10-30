بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 57.46 نقطة بنسبة بلغت 0.64 في المئة ليبلغ مستوى 9031.88 نقطة وتم تداول 523.4 مليون سهم عبر 31695 صفقة نقدية بقيمة 140.8 مليون دينار (429.4 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 130.69نقطة بنسبة بلغت 1.53 في المئة ليبلغ مستوى 8680.07 نقطة من خلال تداول 277.3 مليون سهم عبر 19527 صفقة نقدية بقيمة 54.7 مليون دينار (166.8 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 42.03 نقطة، بنسبة بلغت 0.44 في المئة ليبلغ مستوى 9565.92 نقطة من خلال تداول 246 مليون سهم عبر 12168 صفقة بقيمة 86 مليون دينار (262.3 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 22.81 نقطة بنسبة بلغت 0.26 في المئة ليبلغ مستوى 8853.63 نقطة من خلال تداول 169 مليون سهم عبر 9562 صفقة نقدية بقيمة 32.3 مليون دينار (98.5 مليون دولار).