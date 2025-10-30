ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، بينما يترقب المستثمرون نتائج محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول اتفاق تجاري.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%)، ليصل إلى (3937.88) دولارا للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (1.2%) إلى (3950.70) دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (47.51) دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.3%) إلى (1590.21) دولارا، وقفز البلاديوم (1.2%) إلى (1417.80) دولارا.