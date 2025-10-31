دوت الخليج -

ارتفاع أسعار الذهب 2%

ارتفعت أسعار الذهب 2% اليوم بعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة ومع استمرار حالة الضبابية لدى المستثمرين بشأن نتائج اتفاق التجارة بين رئيسي الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم. ارتفاع أسعار الذهب 2%ارتفعت أسعار الذهب 2% اليوم بعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة ومع استمرار حالة الضبابية لدى المستثمرين بشأن نتائج اتفاق التجارة بين رئيسي الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 4004.75 دولار للأوقية (الأونصة) بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.4% إلى 4018.30 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 48.22 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2% إلى 1616.20 دولار وقفز البلاديوم 2.9% إلى 1441.24 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار الذهب 2% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.