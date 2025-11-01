ارتفاع أرباح بورصة الكويت 59.81%
حققت بورصة الكويت صافي أرباح بقيمة 23.05 مليون دينار كويتي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 59.81 في المئة مقارنة ب 14.43 مليون دينار بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكرت البورصة، في بيان اليوم، أن الإيرادات التشغيلية بلغت 37.06 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 41.45 في المئة، مقارنة بـ 26.20 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف البيان، أن الربح التشغيلي ارتفع بنسبة 58.16 في المئة ليصل إلى 28.36 مليون دينار، مقابل 17.93 مليون دينار في الفترة المقارنة.
وأوضحت البورصة أن ربحية السهم شهدت قفزة نوعية حيث ارتفعت من 71.85 فلسا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 114.82 فلسا للسهم في الفترة ذاتها من العام الحالي، بزيادة توازي نسبة الارتفاع في صافي الأرباح 59.81 في المئة.
