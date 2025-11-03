استقرار الأسهم الأوروبية
استقرّت الأسهم الأوروبية اليوم وسط موجة جديدة من نتائج أعمال الشركات، بما في ذلك تقارير من شركة "جي.تي.تي" للغاز الطبيعي المسال وشركة "بوست إن.إل" الهولندية.
واستقرّ المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 572.29 نقطة، ليظل قريبًا من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله الأسبوع الماضي.
وقفز سهم "جي.تي.تي" بنسبة 4.3 بالمائة بعد أن رفعت الشركة الفرنسية المتخصصة في أنظمة احتواء الغاز الطبيعي المسال توقعاتها لإيراداتها السنوية وأرباحها الأساسية، وقاد قطاع النفط والغاز مكاسب القطاعات مرتفعًا بنسبة 1.1 بالمائة.
وشهد قطاع الطاقة دفعة بعدما صعد سهم "بي.بي" بنسبة 1.7 بالمائة عقب إعلان الشركة البريطانية عن خطط لبيع حصص في أصول خطوط الأنابيب في حقلي "بيرميان" و"إيجل فورد" في قطاع النفط والغاز البري في الولايات المتحدة إلى صناديق تديرها شركة الاستثمار "سيكث ستريت" مقابل 1.5 مليار دولار.
وتراجع سهم "بوست إن.إل" بنحو 4 بالمائة بعد أن أعلنت مجموعة البريد الهولندية خسارة تشغيلية فصلية فاقت التوقّعات، مشيرةً إلى الضغوط المتزايدة على عمليات البريد المحلية مع قلة عدد الرسائل البريدية واعتماد الإيرادات بشكل كبير على عددٍ قليل من العملاء الرئيسيين.
