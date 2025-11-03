الذهب ينخفض متأثراً بارتفاع الدولار

الذهب ينخفض متأثراً بارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب، اليوم الأثنين، متأثرة بارتفاع الدولار في حين تأثر المعدن النفيس سلبًا مع تراجع حدة التوتر التجاري بين أمريكا والصين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 3968.76 دولار للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.5 % عند 3978.30 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 48.41 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 1566.40 دولار، ونزل البلاديوم 0.6 % إلى 1424.88 دولار.