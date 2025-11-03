الذهب ينخفض متأثراً بارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأثنين، متأثرة بارتفاع الدولار في حين تأثر المعدن النفيس سلبًا مع تراجع حدة التوتر التجاري بين أمريكا والصين.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 3968.76 دولار للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.5 % عند 3978.30 دولار للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 48.41 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 1566.40 دولار، ونزل البلاديوم 0.6 % إلى 1424.88 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب ينخفض متأثراً بارتفاع الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.