بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 19.81 نقطة بنسبة بلغت 0.22 في المئة ليصل إلى مستوى 8958.73 نقطة.

وتم تداول خلال الجلسة 788.7 مليون سهم عبر 37824 صفقة نقدية بقيمة 139.1 مليون دينار كويتي (نحو 452.6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 48.84 نقطة بنسبة بلغت 0.57 في المئة ليبلغ مستوى 8533.23 نقطة من خلال تداول 564 مليون سهم عبر 25619 صفقة نقدية بقيمة 60 مليون دينار (نحو 195.2 مليون دولار).

كما تراجع مؤشر السوق الأول 13.54 نقطة بنسبة بلغت 0.14 في المئة ليبلغ مستوى 9507.55 نقطة من خلال تداول 224.7 مليون سهم عبر 12205 صفقات بقيمة 79.1 مليون دينار (نحو 257.3 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 61.50 نقطة بنسبة بلغت 0.70 في المئة ليبلغ مستوى 8689.96 نقطة من خلال تداول 238.5 مليون سهم عبر 13458 صفقة نقدية بقيمة 33.5 مليون دينار (نحو 109 ملايين دولار).