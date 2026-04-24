الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والنفط

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والنفطاستقرت أسعار الذهب ،اليوم الجمعة ، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % ليبلغ 4686.29 دولارًا للأوقية، مسجلًا خسارة بنحو 3 % منذ بداية الأسبوع، بعد مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.5 % إلى 4702 دولارات.

وارتفع الدولار بنحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

في المقابل، قفز خام برنت بأكثر من 17% منذ بداية الأسبوع، متجاوزاً مستوى 105 دولارات للبرميل، مع استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق مضيق هرمز، رغم تمديد وقف إطلاق النار.

أما المعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.3 % إلى 75.22 دولارًا للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.6 % إلى 1993.63 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.3 % إلى 1464.12 دولارًا.