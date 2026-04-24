قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة

قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبةنشرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليوم، القائمة الـ 32 بالقطع الأثرية اليمنية المنهوبة، التي تم رصدها وتتبعها والمعروضة في المزادات والمتاحف في الخارج.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن عدد القطع الأثرية اليمنية المنهوبة بلغ 41 قطعة.

وأشار البيان إلى أن تلك القطع، موزعة على ثلاث مجموعات، الأولى "1- 23" كانت في حوزة أنتونين بيس (Sir Antonin Besse) (1877 ـ 1951م) وهو تاجر ورجل أعمال فرنسي عمل في اليمن واتخذ من عدن مركزا لنشاطه التجاري منذ عام 1899م، وخلال فترة نشاطه، جُمعت هذه القطع في سياق تاريخي غير متكافئ، ثم خرجت من اليمن دون توثيق وطني واضح لشرعية اقتنائها، وعقب وفاته عام 1951م، آلت هذه المجموعة إلى المتحف البريطاني بموجب وصيته، حيث أُودِعت ضمن مجموعاته في العام نفسه.

وتشمل المجموعة الثانية بحسب بيان الهيئة "24 -33" قطع أثرية يمنية دخلت إلى مقتنيات المتحف البريطاني من مزادات ومن تاجر الآثار البريطاني (جيفري تيرنرGeoffrey Turner) الذي نشط منذ ستينيات القرن الماضي، وعمل سابقاً لدى دار المزادات كريستيز فيما تتكون المجموعة الثالثة "34 -41" قطع أثرية يمنية جرى عرضها وتداولها في مزادات دولية.

ودعت الهيئة في بيانها، كل من لديه أي معلومات عن الآثار والمواقع المنهوبة إلى المبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر النموذج المخصص لذلك في الموقع:

https://goam.gov.ye/Communic