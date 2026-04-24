أخبار اليمن : رغم تمديد الهدنة.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان

رغم تمديد الهدنة.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنانواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، في خرق متواصل للهدنة التي بدأت في 16 أبريل الجاري لمدة عشرة أيام، قبل أن يتم تمديدها منتصف ليل أمس لثلاثة أسابيع إضافية.

ونفذت قوات الاحتلال منذ صباح اليوم عمليات نسف واسعة وتفجيرات للمنازل في بلدات الناقورة والبياضة والخيام وحانين، وقصفت بالمدفعية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد في قضاء صور.

كما شنت طائرات العدو الإسرائيلي 3 غارات على بلدة دير عامص في قضاء صور، وغارة بلدة ياطر في بنت جبيل، وغارة على بلدة تولين بقضاء مرجعيون، خلفت عدداً من الشهداء والجرحى.

وواصلت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية جرف الطرق وتدمير المنازل والبنى التحتية، من أعمدة الكهرباء وشبكاتها واقتلاع أشجار الزيتون في حي البركة، في بلدة دبل في قضاء بنت جبيل.

وشنت "إسرائيل" -في الثاني من مارس- عدوانا على لبنان، خلّف 2491 شهيداً و7719 مصاباً، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.