نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس فرانكو يعود بعد غياب بتجسيده لـ فيدال كاسترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود قريبا النجم جيمس فرانكو للسينما بعد غياب طويل على خلفية ما واجهه من ازمة مع قضية التشهير الجنسية التي تعرض لها.

ووفق ديلي ميل، أحدث ظهور لجيمس فرانكو، اوحى بإنه يحضر نفسه حاليا لتقمص شخصية الزعيم الكوبي فيدال كاسترو، بعد ظهور فرانكو بلحية، تقترب في اسلوبها من مظهر لحية كاسترو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مصادر مقربة من فرانكو افادت بأن تصوير مشاهد الفيلم تجري حاليا في مدينة نابولي الايطالية.

جيمس فرانكو

قصص مقتبسة قادمة

وقريبا تشهد هوليوود مزيدا من الاعمال السينمائية المستوحاة من قصص واقعية لشخصيات من التاريخ، وبدأت الممثلة البريطانية الشابة ماريسا أبيلا تصوير مشاهد فيلمها الجديد "باك تو باك" المستوحى من قصة حياة المغنية الشهيرة الراحلة "إيمي واين هاوس".

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لـ ماريسا من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد، ظهرت خلالها في موقع تصوير مشاهد الفيلم بأحد المدن الإنجليزية.

سيرة ذاتية جديدة

والفيلم يطرح ضمن أعمال هوليوود المرتقبة، التي تروي سيرة ذاتية لمغنية شهيرة هي إيمي واين هاوس، وكانت آمي وينهاوس ‏ مغنية سول وآر أند بي وكاتبة أغاني إنجليزية.

و اشتهرت بصوتها الكونترالتو العميق والمعبر، وعبر مسيرتها الفنية القصيرة، أصدرت عدد من الألبومات الغنائية، كان أبرزها، ألبوم موسيقي بعنوان فرانك عام 2003 وألبوم باك تو بلاك عام 2006 الذي حقق نجاحًا كبيراُ بأغنية «Rehab» التي تعني "إعادة تأهيل".

وفي موقع تصوير مشاهد الفيلم، ظهر إلى جانب ماريسا الفنان الإنجليزي القدير ايدي مارسان، الذي يشارك في بطولة الفيلم بتجسيده لشخصية والد أمي، وهو ميتش واينهاوس.