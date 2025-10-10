نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الطب العسكري السعودي".. كفاءة ميدانية ورؤية صحية نحو الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد قناة السعودية لعرض حلقة ميدانية خاصة من برنامج "الشارع السعودي" مساء الأحد المقبل عند الساعة 8:30، حيث تسلط الضوء على ميادين الطب العسكري من داخل مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، أحد أبرز الصروح الطبية التابعة لوزارة الدفاع. تأتي هذه الحلقة المنتظرة لتوثق الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية العسكرية في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة لمنسوبي الوزارة وذويهم، في بيئة تجمع بين الدقة والانضباط العسكري والرحمة الإنسانية.

برنامج #الشارع_السعودي يسلط الضوء على ميادين الطب العسكري من داخل مجمع الملك فهد الطبي العسكري في الظهران التابع لـ #وزارة_الدفاع .. حلقة ميدانية خاصة، ترقبوها :



الأحد 8:30 م على #قناة_السعوديةpic.twitter.com/5WMu4aEqDX — صحيفة عاجل (@ajlnews) October 10, 2025

يُعد مجمع الملك فهد الطبي العسكري في الظهران من المؤسسات الطبية الرائدة التي تعكس تطور القطاع الصحي العسكري في المملكة، إذ يضم نخبة من الأطباء والمختصين في مجالات متعددة مثل التخدير، أمراض القلب، التوحد، وخدمات الأسنان والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية، إلى جانب مراكز طبية متخصصة تعتمد أحدث التقنيات والمعايير العالمية في العلاج والرعاية.

وتهدف رسالة المجمع إلى تعزيز نمط الحياة الصحية لمنسوبي وزارة الدفاع وأسرهم، وتقديم خدمات وقائية وعلاجية شاملة ترتقي بجودة الحياة وتواكب أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة صحية متكاملة. وتأتي التغطية الإعلامية للبرنامج لتبرز الوجه الإنساني والعلمي لهذه الجهود، مؤكدة الدور المحوري للمؤسسات العسكرية في دعم التنمية الوطنية وخدمة المجتمع.