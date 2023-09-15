انت الأن تتابع خبر هل ستشارك شيرين في برنامج ذافويس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت أخبار في الآونة الأخيرة عن مشاركة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في برنامج المواهب الغنائية العربية ذا فويس .



وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم الفنانة المشاركة في لجنة التحكيم لبرنامج المواهب إلى جانب الفنانة الكويتية أحلام الشامسي ، والفنان العراقي ماجد المهندي ، والفنان المصري محمد حماقي.



إلا ان المحامي الخاص بشيرين ، الخبير القانوني حسان لطفي ، رد على هذا الخبر ، وقال في تصريح تلفزيوني له : أن هذا الخبر غير مؤكد حتى الآن ".



يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، شاركت في لجنة تحكيم البرنامج، مع كل من المطرب العراقي كاظم الساهر، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، و المطرب التونسي صابر الرباعي، في أول 3 مواسم لعرضه، وكان آخرها الموسم الثالث عام 2015.



ومن ناحية أخرى، تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، الأسبوع المقبل، الحكم النهائي، في الاستئناف المقدم من محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، على الحكم الصادر بإلزامها بسداد 5 مليون جنيه، تعويضا لصالح شركة روتانا.