الفنانة آمال ماهر تعيش فاجعة مفزعة تبكي الحجر وتثير حالة من الحرج بين المصريين .. ستصدم عندما تعرف ما حدث لها.. (تفاصيل مروعة)

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الرياض - روايدا بن عباس - عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة برحلتها إلى أستراليا، حيث تمكنت من الاجتماع بأصدقائها المقربين، بما في ذلك الفنانين هاني رمزي وكريم عبد العزيز. كانت هذه الرحلة فرصة للتجمع والترابط من أجل مصر العظيمة ومساعدة المحتاجين.

شاركت إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي في موقع "إنستجرام" بصور من رحلتها في أستراليا، حيث حضرت حفلاً فنياً لصالح الفقراء في مصر.

ظهرت إلهام شاهين في الصور برفقة النجم كريم عبد العزيز والنجم هاني رمزي، واكتفت بالتعليق على الصورة بكلمة "أستراليا". بدأت إلهام شاهين مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ". قدمت العديد من المسرحيات، من بينها "قنبلة الموسم"،

"المتحذلقات"، "المصيدة"، "بستان الوهم"، "النسانيس". وكانت بداية إلهام شاهين السينمائية الفعلية في فيلم "أمهات في المنفى" عام 1981، ثم في فيلم "العار" عام 1982، الذي كانت بدايتها الحقيقية وبداية للتعرف عليها من قبل الجمهور.

كانت فترة الثمانينات هي الفترة الأكثر رواجاً في مسيرة إلهام شاهين السينمائية، حيث قدمت خلالها 33 فيلماً، من بينها "لا تسألني من أنا"، "العبقري خمسة"، "موت سميرة"، "الهلفوت"، "رمضان فوق البركان"، "السيد قشطة".



كما قدمت العديد من المسلسلات، من بينها "محمد رسول الله" جزء 3، "أبواب المدينة" جزء 2، "رحلة عذاب"، "وقال البحر"، "أخو البنات"، "الشيطان والحب"، "دوامة الحياة".

وبالإضافة إلى حياتها المهنية المشهورة، تظل حياة إلهام شاهين الشخصية غامضة بالنسبة للكثيرين. ولكن حارس الفيلا التي تعيش فيها قد كشف عن بعض المعلومات التي تكشف عن طبيعة إلهام بدون علمها.وأكد أن إلهام هي امرأة سخية وتحب مساعدة الآخرين وتقديم المساعدة للمحتاجين، خاصة في شهر رمضان المبارك حيث تقدم العديد من الصدقات بدون أن يعلم أحد.



حتى الآن، قدمت إلهام حوالي 135 عملًا فنيًا بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات. وهي حاليًا تستعد للعمل في العديد من الأفلام السينمائية، بما في ذلك فيلم "يوم للستات" و"أيام في الحب"، حيث تخوض تجربة الإنتاج للمرة الأولى، بالإضافة إلى مسلسل درامي جديد سيتم عرضه في رمضان 2013.



إلهام شاهين هي ممثلة مصرية حائزة على العديد من الجوائز المصرية والعالمية عن أفلامها المميزة. تعتبر إلهام شاهين واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية وقد حققت شهرة واسعة بفضل أداءها الاستثنائي في أفلامها.



ولدت إلهام شاهين في حي مصر الجديدة بالقاهرة في عام 1962. درست في مدرسة نوتردام ثم حصلت على بكالوريوس في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل في عام 1982. تمتلك إلهام شاهين أخت واحدة تدعى إيناس وأخ يدعى أمير شاهين. وقد قام أمير بالدخول إلى مجال التمثيل بمساعدة إلهام، وأصبح من بين الممثلين الشباب الواعدين. وتعتبر إيناس، ابنة شقيقتها، أقرب الناس إلى قلب إلهام.



إلهام شاهين لقبت بـ "صائدة الجوائز" نظرًا للعديد من الجوائز التي حصلت عليها عن أفلامها المميزة. حققت إلهام شاهين شهرة كبيرة من خلال أفلامها مثل "الهلفوت"، "أيام الغضب"، "الهروب إلى القمة"، "يا دنيا يا غرامي"، و"فيلم الجنتل".



استطاعت إلهام شاهين أن تبهر الجمهور في أستراليا بمجموعة متنوعة ومميزة من الإطلالات. كشفت عن رشاقتها وتخلصها من الوزن الزائد، مما جعلها تبدو أصغر من سنها الحقيقية. تنوعت إطلالاتها بين الكاجوال والكلاسيك، واستخدمت إكسسوارات رقيقة، وأضافت بعض لمسات المكياج لإبراز جمالها.