نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده...مواقف محرجة تعرض لها إسماعيل ياسين وما هي قصة دخوله المصحة النفسية على يد حاكم شهير؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





يمر علينا اليوم 15 سبتمبر ذكرى ميلاد أقوى نجم في صناعة الكوميديا والتفاؤل والمرح مازالت أفلامه موجودة معنا، ونتذكرها دائما، فما الرغم من شهرته ألا أنه كان يعيش يائسًا فالشهرة لا تأتي من فراغ فلا بد كل شئ مقابل وتضحيات لكي توصل إلى هدفك، فا هيا بنا نأخذكم في جولة عن محطات إسماعيل ياسين وكواليسه الشخصية.

من هو إسماعيل ياسين؟

ولد إسماعيل ياسين في 15 سبتمبر من العام 1912 في ميدان الكسارة بمنطقة الغريب بالسويس لأسرة ثرية معروفة بتجارة الذهب،وتوفيت والدته وهو صغير فتزوج الوالد من سيدة أخرى كانت سببًا في تراكم الديون عليه والزج به في السجن.

لماذا فلس إسماعيل ياسين؟

على الرغم من الشهرة الذي عاشها الفنان الراحل إسماعيل ياسين عاش إلا أنه انحسرت الأضواء عنه وفقده كل موارد دخله لدرجة أنه كان لا يستطيع دفع إيجار الشقة التي انتقل إليها بعد قيام الضرائب ببيع عمارته التي بناها من عرقه وجهده.

فذهب إلى لبنان وحيدا ليعمل هناك بالمونولوج، وعاد من جديد إلى مصر بعد أن أرهقه مرض ''النقرس''.

أم كلثوم تضع إسماعيل ياسين في موقف محرج

ذات مرة قابلت أم كلثوم إسماعيل ياسين بإحدى الصيدليات، حيث كان يقف بجوار الميزان كي يزن نفسه وسألته عن وزنه فقال 78 كجم فقالت له أم كلثوم مازحة وهل الوزن يدخل ضمنه حجم فمك أم لا؟



فطالب إسماعيل ياسين بأن تزن نفسها هي الأخرى قائلا لها "أكيد الوزن هيبقي من غير صوتك لأن صوتك كبير وقوي".

ما هي قصة دخوله المصحة النفسية على يد حاكم شهير؟



في إحدى المرات كان إسماعيل ياسين يؤدي منولوجا أمام الملك فاروق، وقال مرة كان في واحد مجنون زي حضرتك"، فثار الملك ورد غاضبًا "أنت بتقول إيه يا مجنون؟ فحاول ياسين باخضاع الملك متظاهرا أنه مريض

و أرسل الملك فاروق طبيبه الخاص لفحص إسماعيل، وفهم الطبيب ما حدث، فكتب تقريرًا للملك أكد فيه أن الفنان تعرض لحالة عصبية سيئة دفعته ليقول ذلك، وأن هذه الحالة جعلته يفقد وعيه مؤقتا.

ويبدو أن تقرير الطبيب تسبب في دخوله إلى المستسفى، حيث أمر الملك بعلاجه، ومكث فيه بالفعل لمدة 10 أيام.



وفاة إسماعيل ياسين

و رحل من عالمنا ملك الكوميديا إسماعيل ياسين يوم 24 مايو 1972.

