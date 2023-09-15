نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أغاني الليثي وشيبه وطارق شئلشه بفيلم “حمص وحلاوه” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قارب المخرج احمد البدري من إنهاء تصوير احداث فيلمه الجديد “حمص وحلاوة”، وهو العمل الذي يجمع عدد كبير من نجوم الغناء الشعبي وعلى رأسهم محمود الليثي وعبدالباسط حموده واحمد شيبه، في العمل الذي يتواجد فيه عدد كبير من الاغنيات التي تقوم على أساس الديو بين مطربي العمل.

فقد انتهى المطرب الشعبي طارق شئلشه من تسجيل عمليين غنائيين ضمن احداث الفيلم الجديد “حمص وحلاوه” والذي يقوم ببطولته عدد كبير من مطربي الغناء الشعبي وعلى رأسهم محمود الليثي وعبدالباسط حموده .

وقام طارق بتسجيل اغنيتين للعمل اولهما يحمل اسم “كدابين” مع المطرب احمد شيبه وهي من كلمات محمود العربي ووليد رياض، الحان: منعم وتوزيع: اسلام شيبسي، وقد تم الانتهاء من تسجيلها منذ ايام قليلة.

كما يشارك طارق خلال احداث العمل بأغنيه مع المطرب محمود الليثي حمل اسم “يا عبده”، وهي ديو بينه وبين الليثي والمطربة يسرا، وسيتم طرحها داخل احداث العمل كأحد الاغاني الدعائية للفيلم.

أحداث فيلم حمص وحلاوه

الفيلم تدور قصتة فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يتناول قصه 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق تقابلهم فنانة خلال أحداث العمل وتقع بينهم قصة حب من طرف واحد.

أبطال فيلم حمص وحلاوة من مطربي الغناء الشعبي

ودخل أحمد البدري في مرحلة المونتاج من قبل مخرجه احمد البدري واصبح جاهز بشكل كبير للعرض خلال الايام المقبلة، وهو من بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمود الليثى ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى.

يذكر أن اسم "حمص وحلاوة" مقتبس من شخصيات فيلم "سمع هس" والذى قدمه المخرج شريف عرفة عام 1991 وكان من تأليف مهر عواد وبطولة ممدوح عبدالعليم وليلى علوى وأحمد بدير وحسن كامى وحقق نجاحًا كبيرًا.