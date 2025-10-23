الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن الفوائد الصحية المذهلة لعشبة الشبت، مشيرة إلى أنها من الأعشاب الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة الكالسيوم الذي يعد عنصرًا أساسيًا في بناء العظام والوقاية من هشاشتها وأكدت أن الشبت يساهم في الحفاظ على الكثافة المعدنية للعظام.

«معجزة نزلت من السماء».. عشبة مهملة في كل بيت تنظم السكر وتعالج الانتفاخ وتحميك من هشاشة العظام!!

يساعد على ضبط السكر في الدم

أوضحت خبيرة التغذية أن الشبت له دور فعّال في تنظيم مستويات السكر في الجسم، إذ بينت الدراسات أن مستخلص الشبت يساعد في التحكم في معدلات الأنسولين ويقلل من تقلباته لدى مرضى السكري وأضافت أن الانتظام في تناوله ضمن النظام الغذائي قد يساهم في تحسين قدرة الجسم على استقرار مستوى الجلوكوز بشكل طبيعي.

علاج طبيعي للانتفاخ والغازات

أكدت غزال أن الشبت يمتلك خصائص طبيعية طاردة للغازات، مما يساهم في تقليل الانتفاخات والتقلصات المعوية الناتجة عن سوء الهضم أو تراكم الغازات وأوضحت أن تناوله يساعد على تمرير الغازات في الجهاز الهضمي بسهولة، مما يمنح الشعور بالراحة ويخفف من آلام المعدة.

يحارب الميكروبات ويحمي من العدوى

أضافت الخبيرة أن الشبت يتميز بقدرته على مقاومة الميكروبات والجراثيم، إذ يحتوي على مركبات فعالة تمنع نمو البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض وأشارت إلى أن هذه الخصائص تجعل منه مكونًا طبيعيًا مفيدًا في الوقاية من الالتهابات الجلدية والجروح السطحية الناتجة عن العدوى الميكروبية.

يساهم في علاج الإسهال والزحار

أوضحت خبيرة التغذية أن الشبت غني بالفلافونويدات الأحادية، وهي مركبات فعالة في القضاء على الجراثيم المسببة للإسهال، كما يحتوي زيته العطري على خصائص مطهرة وبينت أن هذه المواد تساعد في الحد من الالتهابات الفطرية المسببة لمرض الزحار، مما يجعله علاجًا طبيعيًا آمنًا لحماية الجهاز الهضمي.

يخفف آلام المفاصل والالتهابات

أشارت غزال إلى أن الشبت معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ما يساعد في التخفيف من آلام التهاب المفاصل والنقرس والروماتويد وأكدت أن احتواءه على مركبات طبيعية تعمل كمسكن للألم ومهدئ للأنسجة يجعله خيارًا فعالًا لدعم صحة المفاصل والعظام.

يخفف من أمراض الجهاز التنفسي

واختتمت خبيرة التغذية حديثها بالإشارة إلى أن الزيوت العطرية في الشبت تحتوي على مركبات مضادة للهيستامين، ما يجعلها فعالة في تخفيف أعراض الحساسية والسعال وأكدت أن هذه الزيوت تساعد على تهدئة الشعب الهوائية ودعم صحة الرئتين، مما يجعل الشبت خيارًا طبيعيًا لتعزيز وظائف الجهاز التنفسي.