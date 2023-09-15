انت الان تتابع خبر"مسلسل (حدث بالفعل) هائل ومثير يهز الجمهور: تفاعل مذهل مع حكاية مثيرة (تحت الحزام)! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لقد تم استقبال مسلسل "حدث بالفعل" بتفاعل كبير وردود فعل إيجابية بعد عرض حلقة "حكاية تحت الحزام" التي تقوم ببطولتها غادة عبد الرازق، والتي تم عرضها في 13 سبتمبر على منصة جوي.

تعليق بعض المشاهدين على الأحداث التي جرت في المسلسل قائلاً: "لقد شاهدت الحلقتين الأوليين من حكاية تحت الحزام في مسلسل حدث بالفعل وأعجبتني كثيراً، وكانت غادة عبد الرازق رائعة حقاً. أحببت عدد الحلقات القليل جداً، حيث يتم التركيز على القصة مباشرةً دون أي تطويل، وكما أن مدة الحلقات ليست طويلة. أنتظر بفارغ الصبر الحلقة الأخيرة في الأسبوع القادم".

واستمرت التعليقات قائلة: "يتميز مسلسل حدث بالفعل بفريق عمل ممتاز حقاً، فالمخرج قد قام بعمل رائع في تصوير المشاهد واختيار الأماكن، وطريقة تصوير المشاهد جميلة جداً، حتى الموسيقى رائعة. كيف يمكن أن يكون المسلسل مكون من 3 حلقات فقط؟ عندما يكون المسلسل بهذه الجودة، يكون من الصعب أن يكون قصيراً جداً".

وقد علق أحد المتابعين قائلاً: "غادة عبد الرازق قد اختطفت قلوب المشاهدين في مسلسل حدث بالفعل، وتقوم بتوفير وجبة طعام يومية لسلمى أبو ضيف، مرة كنتاكي ومرة فراخ كاري مهراجا ومرة بافللو برجر. حقاً، الشخص بحاجة لأن يختطف لأسبوع بهذه الطريقة ويعود مرة أخرى".

ومن التعليقات اللافتة: "مسلسل حدث بالفعل أو تحت الحزام بأول قصة رائع رائع رائع حلقتين من أصل ٣ بس خلونا نعرف قديش غادة عبد الرازق ولا ممكن حدا ياخد محلها! ابداع خارج الوصف لممثلة لابسة الدور لبس! بدك تتعاطف معها او بدك تكرها بتوقف محتار.. وحتى سلمى أبو ضيف عم تعمل شغل عالي كتير".

وقال أحدهم: "لا يا جماعة كده كثير احنا لسه بنستوعب مسلسل سفاح الجيزة تقوم غادة عبد الرازق نازلالنا بمسلسل احلي واجمد انا اتعقدت يا فنانة.. رسالتك وصلت من أول حلقتين الواحد مينفعش يثق في اي انسان بعد كده خصوصا القريبين منه.. ألف شكر.. المسلسل سايكو وجميل اتفرجوا عليه".

قصة حدث بالفعل – حكاية تحت الحزام

مسلسل حدث بالفعل مكون من 5 حكايات مختلفة كل حكاية مكونة من 3 حلقات بمجموع الحلقات 15 حلقة يسرد قصص لأشخاص وأحداث حقيقية نقلاً عن مصادر ووثائق نفسية معتمدة، وتدور أحداث تحت الحزام حول أم تعمل طبيبة نفسية، تربطها علاقة قوية بأبنها، وعندما قرر ابنها الزواج وحدد موعد زفافه على خطيبته "أميرة" تلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها، وتصاب بحالة ذهول عندما اخبرها بسفره هو وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.

أبطال حكاية تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل

يشارك في بطولة تحت الحزام : غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

أين تعرض حكاية تحت الحزام ؟