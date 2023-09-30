نجوم الفن.. يحتفلون مع خالد يوسف بعيد ميلاده في لوكيشن "الإسكندراني"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل المخرج خالد يوسف، بعيد ميلاده داخل لوكيشن تصوير أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم "الإسكندراني"، في مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي والفنان زينة وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وعصام السقا ومحمود عبد الحافظ وغيرهم من الفنانين المشاركين في الفيلم.

تفاصيل فيلم الإسكندراني

وكان خالد يوسف قد كشف تفاصيل فيلم الإسكندراني، الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي، ومأخوذ عن رواية الراحل الكاتب أسامة أنور عكاشة، ويعود بهذا العمل لإخراج الأعمال السينمائية من جديد، بعد أن غاب عنها في الفترة الماضية، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا بمسلسل سره الباتع الذي عرض في موسم رمضان 2023.

ونشر خالد يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، تفاصيل فيلم الإسكندراني وقال: تربينا جميعا على دراما أسامة أنور عكاشة وكم ندبت حظي أنني لست من جيله لأصنع عملا من كتابته.. ويبدو أن القدر قد استجاب لتمنياتي ووجدت أحد سيناريوهاته التي لم ترَ النور بعد في مكتبته وقرأته ووجدته عملا رفيع المستوى كعادته (سيناريو فيلم الإسكندراني) واشتريت حقوقه لإنتاجه وسأبدأ تصويره الأسبوع المقبل باذن الله.

وتابع: “الفيلم من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا استديوز وفريق العمل، المنتج أحمد عفيفي، إشراف عام على الإنتاج عبد الله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف، وبطولة هؤلاء النجوم وغيرهم ممن لم نتعاقد معهم بعد”.

أبطال فيلم "الإسكندراني"

فيلم الإسكندراني تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

نسرين أنور عكاشة تكشف قصة الإسكندراني

وقالت نسرين في تصريحات صحفية، إن فيلم الإسكندراني يتحدث عن شخصية إسكندرانية، والعمل يتحدث عن الهوية وإسكندرية.

وأضافت أن الرواية تدور حول شخصين، هذا بجانب أن المخرج خالد يوسف، من الممكن أن يعدل بعض السيناريو، لتناسب العصر الحالي، لأن والدها الراحل أسامة أنور عكاشة كتب الفيلم منذ سنوات عديدة، كما أكدت أن خالد يوسف، حريصًا على عدم التغيير في السيناريو بشكل كبير، لإعجابه الشديد بالرواية وبأعمال الراحل.