ضاع عمرنا واحنا منعرفش أنها كنز كبير .. العشبة الخارقة لتنظيف القولون وتطهير الأمعاء من البراز المتحجر

الرياض - كتبت رنا صلاح - العديد من الأشخاص حول العالم يعانون من مشاكل وآلام القولون ، يرجع ذلك الي بعض العادات الخطأة التي نقوم بها في حياتنا اليومية ، وخاصة من انتشار الضغط والتوتر وزيادة الأعباء اليومية إزداد حالات الإصابة بهذا الآلم الذي قد يعيق الإستمرار في اتماما المهام اليومية ، ومن أبرز الحالات التي تعاني من القولون هي حالات البراز المتحجر ولذلك يبحث الملايين عن الحل الامثل للتخلص من هذا الآلم ، ومن أكثر الأعشاب التي استخدمها الملايين حول العالم وأثبتت فاعلية في التخلص من آلام القولون هي عشبة يطلق عليها السنا ، فقد أثبتت الدراسات ان هذه العشبة لها القدرة علي التخلص من مشاكل القولون المختلفة ومنها التخلص من البراز المتحجر والفضلات والغازات والإمساك.

استخدام عشبة السنا للتخلص من البراز المتحجر

المكونات:

حزمة من عشبة السنا

اناء به ماء

عسل نحل صافي – ليس بالضروري

الخطوات

نضع القليل من عشبة السنا في الإناء ثم نقوم بغلي كوب من الماء مع اضافة معلقة واحدة من العسل عليه لإكسابه طعاما ومذاقا جيدا، وترك الكوب حتى يبرد ونقوم بعدها بشرب هذا الكوب للتخلص من أي براز متحجر، كما أنها تساعد في طرد للغازات والمساهمة في تحسين عملية الهضم والتخلص من الإسهال المزمن، وهذه الوصفة يمكن أن تستخدم لجميع الأشخاص في مختلف الأعمار.

العشبة العجيبة في حل مشكلات القولون

يمكنك ان تقوم باستخدام كوب من عصير الليمون الطازج مع وضع ملعقة واحدة من العسل للتحلية ثم يتم شرب هذا الكوب من عصير الليمون للتخلص من البراز متحجر، كما يساعد في تحسين عملية الهضم بشكل كبير.

العشبة الزجاجية الخارقة في تطهير الأمعاء المتصلبة

تعتبر من أفضل ما يمكنك استخدامه للتخلص من مشاكل القولون المختلفة حيث انها تتميز بوجود مجموعة كبيرة من الألياف الطبيعية بداخلها، فيمكنك أن تقوم بشرب كوب من المياه الدافئة مع معلقة واحدة من عشبة الزجاج بجانب تحليتها بالعسل لتحصل على أكبر فائدة ممكنة بكل بساطة.