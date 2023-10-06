طارق صبري يرفع حماس جمهوره لحكاية "ما تيجي نشوف "

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أحمد جودة - القاهرة - رفع النجم طارق صبري مستوى الحماس لدى جمهوره، من خلال طرح البوستر الرسمي لحكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل “٥٥ مشكلة حب” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه: "ميعادنا يوم الأحد ٨ أكتوبر، استنوا الحكاية الثانية من مسلسل (٥٥ مشكلة حب) عن رواية الكاتب العظيم الدكتور مصطفى محمود، للكاتب المبدع عمرو محمود ياسين، وورشة الكتابة سارة مصباح، ولاء أمين، مخرج الرائع محمد الخبيري".



وفورا من مشاركة البوستر نال البوستر على تعليقات كثيرة من الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من أبرز التعليقات في عظمة جاية في الطريق، دايما متميز من تفوق لتفوق، طارق صبري دايما جامد ومكسر الدنيا، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال النجم طارق صبري



والجدير بالذكر آخر أعمال طارق صبري هو مسلسل "الاختيار 2"،



تعرف على أبطال مسلسل الاختيار الجزء الثاني

وضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم أبرز هم: كريم عبد العزيز، أحمد مكي، طارق صبري، إياد نصار، إنجي المقدّم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، أحمد علاء، إسلام جمال، زياد زعتر، وهو من إخراج بيتر ميمي



تعرف على أحداث مسلسل الاختيار الجزء الثاني

وتدور أحداثه حول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي أحاقت بالوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة، وتصدر المسلسل ترند فور نزوله، وحاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.