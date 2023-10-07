نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يرفع حماس جمهوره بأغنية "بعتذر لك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد سعد، عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "بعتذر لك"، حيث شارك "أحمد" جمهوره صورة له من داخل الاستديو من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" من تسجيل الأغنية القادمة بعتذر لك، من استديوهات المرواس الآن".



وأضاف: "الأغنية من كلمات محمد الشافعي، ألحان إسلام رفعت، توزيع يحي مهدي، وجميعا لنا الشرف بقيادة اوركسترا، المايسترو هاني فرحات".



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات كثيرة من الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من أبرز التعليقات أحمد سعد مولعها نار، دايما مكسر الدنيا، أحمد سعد الطرب كله، ان شاء الله تريند، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية هلا بيك مدلع.. والاغنية من كلمات خالد فيرناس، ألحان ياسر نور،توزيع وميكس هاني ربيع، ماستر ماهر صلاح، إخراج محمد المنشاوي، وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي وتصدرت الترند فور نزولها.

ما هي كلمات أغنية هلا بيك مدلع؟

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:کارت

بنكي باللي فيه

طيارة خاصة

وبنتلي Bentley

عيوني تستاهل حبيبي

تيجي عيوني تستاهل

يلا بينا نفرح نهيص

شهر عسل في نيس

زي القمر بيبي فيس ما تيجي

حبيبي I love u

هلا بيك يا مدلع ادلل وادلع

تاج ماس من الغالي علشان غالي لايق عليك

هلا بيك يا مدلع ادلل وادلع

حبيبي أنت عيونك يا عيوني خلوني عشقت هواك

هشتري يخت نلف بيه

كل العالم ملعبي

حبيبي أنت كوكبي هنعمل مهرجان خيالي

هات ايديك نرقص كدا

عمري معاك ابتدى

لا ده أنت معجزة حبيبي جمالك مثالي

هلا بيك يا مدلع ادلل وادلع

تاج ماس من الغالي علشان غالي لايق عليك

هلا بيك يا مدلع ادلل وادلع

حبيبي أنت عيونك يا عيوني خلوني عشقت هواك

هلا بيك يا مدلع ادلل وادلع

تاج ماس من الغالي علشان غالي لايق عليك

هلا بيك يا مدلع ادلل وادلع

حبيبي أنت عيونك يا عيوني خلوني عشقت هواك

