غادة طلعت للفجر الفني: خيري سالم وبيتر ميمي هما سبب حماسي لمسلسل "على باب العمارة".. وبيتر ميمي وجه الخير عليا

القاهرة - محمد ابراهيم - جذبت الجمهور إليها بجمالها وأيضًا بإبداعها ما من عمل شاركت به غادة طلعت إلا وأشاد الجمهور بإتقانها للدور، وتقديمها الأعمال في آن واحد بشخصيات مختلفة وإبهار الجمهور بها فقدمت الشخصية التي تدافع عن المرأة الصعيدية والزوجة الصالحة في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل “ ستهم” في ذات الوقت قدمت الشخصية الشريرة التي كان يتساءل الجمهور كيف التي تقدم الخير تتحول للشر في دور آخر واستطاعت بإتقانها الدور أن يكرهها الجمهور ويحبها في ذات الوقت في العملين، لتعود لنا غادة طلعت بثوب جديد ومختلف بطريقة الكوميدية عن آخر أعمالها في مسلسل “ على باب العمارة”، وكان نصيب للفجر الفني في محاورة الفنانة غادة طلعت لتحدثنا عن دورها في مسلسل “على باب العمارة”.

الفنانة غادة طلعت ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

كلمينا عن دورك في مسلسل " على باب العمارة" ؟

دوري كوميدي، أقوم بتجسيد شخصية " عنايات" شقيقة عوض والذي يجسد شخصيتها الفنان حاتم صلاح، وشخصية عوض مُسرف للغاية ويقرر والده أن يعاقبه ويعمل بالقاهرة، وأشقائه يحاولون أن يستبعدوا عوض عن والدهم حتي يستطيعون التحكم في الميراث ويعود إليهم جميعًا، وتبدأ عنايات وأشقائها في التخطيط، ودائمًا تقول على شقيقها عوض أنه فاشل وسيظل فاشل مثل ما ظهر في البرومو.

ما الذي حمسك للدور ؟



حمسني للدور أنها أول تجربة إخراجية للدكتور خيري سالم ومن إنتاج دكتور بيتر ميمي، وخاصةً أنه ليس أول عمل معاه، وأنا أراه وجه الخير عليا.

هل يوجد تشابه بين شخصية " بخيتة" وبين "عنايات" ؟



لا يوجد تشابه بين الشخصيتن، شخصية "بخيتة" زوجة صالحة تقف بجانب شقيقة زوجها " جبر" حتي تأتي بحقها من شقيقها الأكبر وأشادت ستهم بأن بخيتة معدنها ذهب، ولكن "عنايات" مختلفة ودورها كوميدي.

ماذا عن ردود الأفعال عندما نشرتِ البوستر الترويجي للدور؟



أشاد الجمهور بالشكل والملابس.

شاركتي بأعمال ذات ١٥ حلقات وأقل و٣٠ حلقة و٤٥، ما الأفضل بالنسبة لك ؟



لا يوجد إختلاف بينهم والإختلاف بين في الورق والحبكة، بعض الفنانين يفضلون الحلقات القصيرة بحيث لا يوجد تزويد في الأحداث، ولكني أعمالي " فتوة، ستهم، مشوار، الإختيار، رحيم، جات سليمة، غيرهم" جميعها أعمال مميزة وناجحة