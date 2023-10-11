عزيز مرقة لـ "دوت الخليج الفني": هذه أمنيتي التي تحققت (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع عزيز مرقة في وقت قصير جذب قلوب الجمهور المصري له سواءً فتيات أو شباب، وتداولوا أغانيه عبر خاصية الأستوري عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيسبوك ومنصة التيك توك.. فيما كان للفجر الفني لقاء مع عزيز مرقة ليحدثنا عن مشاركته لأول مرة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

الفنان عزيز مرقة



حدثنا عن مشاركتك في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء؟



في البداية.. أشعر بالسعادة والدهشة والتعجب في آن واحد.

عزيز مرقة بمهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء

هذه المشاركة الأول لك في مهرجان.. حدثنا عن كيف تجهزت له ؟

بالفعل هذه أول مرة أشارك بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، كنت أغني بالأردن وكنت أتمنى أن يسمع الجمهور عن عزيز مرقة وعن أغانيه، وكان حلمي أن أشُارك وأغني بالقلعة والحلم تحقق بفضل الله، وأشعر بالسعادة والحماس وأتمنى أن أكون قادر على هذه المسئولية.

عزيز مرقة بمهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء



كيف اخترت أغنياتك في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ؟

أنا أحب أنا أسير وراء رأي الجمهور، فالبتأكيد أقدم لهم ما يحبونه مثل أغنية "مجنناني، ما فيه منك، أحلي واحدة، على بالي، وغيرها.