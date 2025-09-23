نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف الشريف يشعل التريند بمسلسله الجديد "فن الحرب" استعدادًا لرمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّر النجم يوسف الشريف قائمة الأكثر بحثًا على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن مسلسله الجديد الذي يحمل اسمًا مبدئيًا "فن الحرب"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

المسلسل من إنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويشرف على العمل بشكل عام مصطفى العوضي، بينما يتولى الإخراج محمود عبد التواب "توبة". ويأتي المسلسل من تأليف السيناريست عمرو سمير عاطف، الذي يجدد تعاونه مع يوسف الشريف للمرة السابعة، في شراكة درامية اعتاد عليها الجمهور وحققت نجاحات لافتة على مدار السنوات الماضية.

تعاون متجدد بين يوسف الشريف وعمرو سمير عاطف

بدأت ثنائية يوسف الشريف وعمرو سمير عاطف عام 2012 بمسلسل "رقم مجهول"، ثم اجتمعا عام 2014 في "الصياد"، وبعدها في 2015 قدما "لعبة إبليس". وفي 2017 أطلّ الشريف على جمهوره بمسلسل "كفر دلهاب"، لتتواصل الشراكة عام 2018 بفيلم "بني آدم"، وكان آخر تعاون بينهما مسلسل "النهاية" عام 2020، الذي أثار ضجة كبيرة وقت عرضه.

أما آخر أعمال يوسف الشريف الرمضانية فكان مسلسل "كوفيد 25" في 2021، والذي شارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإنجي علاء (مؤلفة العمل)، ومن إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال عمرو سمير عاطف

من جانبه، قدّم السيناريست عمرو سمير عاطف في رمضان الماضي 2025 مسلسل "الشرنقة"، من 15 حلقة، عبر منصة "واتش إت"، بمشاركة أحمد داود، صبري فواز، سارة أبي كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، وعدد آخر من النجوم، وهو العمل الذي لاقى تفاعلًا واسعًا بفضل أحداثه الاجتماعية المشوقة.