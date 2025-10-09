الرياض - كتبت رنا صلاح - يبدأ الكثير من الناس يومهم بروتين معين يظنون أنه يساعدهم على النشاط والإنتاجية لكن في الواقع قد يحمل هذا الروتين بعض العادات التي تضر الصحة دون أن يلاحظوا ذلك وتؤثر على الحالة الجسدية والنفسية على المدى البعيد لذلك من المهم مراجعة تصرفاتنا في الصباح وتجنب الأخطاء التي تضر بصحتنا دون قصد

هتنوري فالضلمة.. روتين صباحي لبشرتك بمكونات طبيعية بدون تكاليف

يؤثر عدم شرب الماء عند الاستيقاظ على وظائف الجسم بشكل سلبي ومن أبرز أضرار هذا السلوك

يقلل من ترطيب الجسم بعد ساعات طويلة من النوم بدون سوائل

يؤثر على طرد السموم من الكلى ويبطئ من عملها

يسبب الصداع والدوخة في الصباح بسبب الجفاف

تأخير الإفطار أو تجاهله تمامًا

يعتبر إهمال وجبة الإفطار من أكثر العادات ضررًا لصحة الجسم وتشمل سلبياته ما يلي

يقلل من الطاقة اللازمة لبدء اليوم ويؤثر على التركيز

يزيد من الرغبة في تناول أطعمة غير صحية لاحقًا

يساهم في إبطاء عملية التمثيل الغذائي

الإفراط في استخدام الهاتف عند الاستيقاظ

كثيرون يبدأون يومهم بتصفح الهاتف مما يسبب آثارًا سلبية منها

يشغل الذهن بالتوتر والضغوط النفسية من الأخبار والمحتوى السلبي

يقلل من التركيز والانتباه للمحيط الحقيقي في بداية اليوم

يؤثر على إفراز هرمونات التوازن النفسي مثل الكورتيزول

الإفراط في شرب الكافيين

تناول كميات كبيرة من القهوة في الصباح قد يسبب ضررًا على الجسم ومن هذه الأضرار

يزيد من القلق وتسارع ضربات القلب

يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي

يؤثر على جودة النوم لاحقًا في اليوم

عدم التعرض للضوء الطبيعي

الجلوس في غرف مظلمة صباحًا يؤثر على الصحة العقلية والجسدية وتشمل الآثار ما يلي

يقلل من إفراز هرمون السعادة ويسبب الكسل

يؤثر على الساعة البيولوجية ويخل بالتوازن اليومي

يساهم في الشعور بالخمول والاكتئاب الصباحي

نصيحة ختامية